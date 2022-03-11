Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

11.03.2022 09:56
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Erciyes'te 205, Kartepe'de 192, Denizli'de 178, Hakkari'de 177, Palandöken'de 167, Uludağ'da 155, Ovacık'ta 150, Yedikuyular ve Ergan'da 143, Sarıkamış'ta 137, Yıldız Dağı'nda 135, Ilgaz'da 134, Murat Dağı'nda 95, Hesarek'te 87, Çambaşı'nda 80, Salda ve Yıldıztepe'de 73, Konaklı ve Keltepe'de 70, Kop'ta 65, Karboğazı'nda 61, Mersivan'da 52, Zigana'da 50, Saklıkent'te 45, Elmadağ'da 43, Hazarbaba'da 40 ve Yalnızçam'da 36 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez11.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-15-12
PalandökenKY-7-4
DenizliHKY-13-8
DavrazKY-11-6
KartepeKY-8-6
UludağKY-10-7
ErciyesKY-12-8
SarıkamışKY-50
IlgazKY-13-10
KeltepeKY-15-12
YedikuyularKY-22
Gevaş AbalıKY-33
YıldıztepeKY-10-7
NemrutKY-5-4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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Kartalkaya, Denizli, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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