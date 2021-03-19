Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Hakkari 'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 152, Uludağ'da 140, Palandöken'de 137, Erciyes'te 115, Sarıkamış'ta 105, Yedikuyular'da 93, Konaklı'da 92, Nemrut'ta 87, Ergan'da 74, Yıldız Dağı'nda 66, Ilgaz'da 64, Davraz'da 61, Kartepe'de 56, Haserek'te 55, Murat Dağı'nda 37, Ladik'te 36, Ovacık ve Hazarbaba'da 35, Denizli'de 33, Kop Dağı'nda 32, Çambaşı'nda 27, Yıldıztepe'de 17, Yalnızçam'da 12, Elmadağ'da 10 ve Zigana'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.03.2021 En düşük En yüksek Hakkari ÇB -7 1 Palandöken ÇB -9 -2 Sarıkamış KY -8 2 Nemrut ÇB -7 -1 Konaklı ÇB -8 -1 Davraz KKY -1 5 Ovacık Y 0 6 Ilgaz KY -2 3 Uludağ KY -3 0 (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu) (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu)

Son Dakika

Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi

Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar

Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var

2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı

Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor

İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor