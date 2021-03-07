Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 158 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 118, Uludağ'da 80, Sarıkamış ve Nemrut'ta 79, Erciyes'te 70, Davraz'da 66, Kartepe'de 60, Konaklı'da 52, Ovacık'ta 50, Çambaşı'nda 49, Hesarek'te 45, Ergan'da 34, Akdağ'da 32, Yıldıztepe'de 27, Kop Dağı'nda 18, Küpkıran ve Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 13 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.03.2021
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|PB
|-9
|2
|Palandöken
|KY
|-9
|-2
|Uludağ
|KY
|-6
|-1
|Nemrut
|KY
|-5
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-6
|0
|Davraz
|ÇB
|-2
|7
|Erciyes
|KY
|-5
|2
|Ovacık
|ÇB
|0
|7
|Konaklı
|KY
|-6
|-1
Kaynak: AA
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