Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 138, Çambaşı'nda 107, Sarıkamış'ta 100, Erciyes'te 95, Konaklı'da 89, Nemrut ve Uludağ 85, Davraz'da 63, Ergan'da 58, Ilgaz'da 55, Yedi Kuyular ve Kartepe'de 53, Hesarek, Ovacık ve Yıldızdağı'nda 45, Ladik'te 36, Murat Dağı'nda 32, Zigana'da 30, Mersivan, Yalnızçam ve Hazarbaba'da 20, Denizli'de 15, Yıldıztepe'de 8 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.03.2021 En düşük En yüksek Hakkari KY -5 1 Palandöken KY -6 -2 Uludağ KKY -1 7 Nemrut KY -5 -1 Sarıkamış KY -4 3 Davraz KKY 1 5 Erciyes KY -3 2 Ilgaz KKY -1 5 Konaklı KY -6 0 (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu) (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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