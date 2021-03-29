Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Uludağ'da 175, Hakkari'de 154, Palandöken'de 146, Kartepe'de 114, Sarıkamış'ta 110, Erciyes'te 98, Ergan'da 96, Konaklı'da 92, Yedikuyular'da 91, Nemrut ve Ilgaz'da 83, Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 55, Davraz ve Murat Dağı'nda 49, Çambaşı ve Kop'ta 47, Haserek'te 32, Hazarbaba'da 25, Yıldıztepe ve Ladik'te 22, Ovacık'ta 20, Yalnızçam ve Elmadağ'da 16, Denizli'de 13 ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.03.2021 En düşük En yüksek Hakkari PB -12 0 Palandöken PB -13 -3 Sarıkamış PB -14 0 Nemrut AB -9 -2 Konaklı PB -8 -1 Davraz PB 0 8 Ovacık AB -2 6 Ilgaz KY -5 2 Uludağ KY -4 2 (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, KY: Kar yağışlı) (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, KY: Kar yağışlı)

Son Dakika

Mustafa Şentop, tartışma yaratan "Montrö" sözlerine açıklık getirdi: Ben iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim

Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Hizmet destanı yazmaya devam edeceğiz

Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı

Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm

Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm

Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var