Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Hakkari'de 140, Uludağ'da 130, Palandöken'de 122, Ergan'da 96, Sarıkamış'ta 95, Erciyes'te 88, Kartepe'de 83, Konaklı'da 81, Ilgaz'da 80, Nemrut'ta 74, Yedikuyularda 69, Yıldız Dağı'nda 50, Davraz'da 38, Çambaşı'nda 32, Yıldıztepe'de 22, Haserek ve Murat Dağı'nda 19, Zigana'da 15, Ovacık'ta 10, Hazarbaba ve Yalnızçam'da 9, Denizli'de 7, Mersivan ve Ladik'te 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.04.2021 En düşük En yüksek Uludağ KSY 2 5 Palandöken ÇB -2 3 Sarıkamış KKY -2 6 Nemrut ÇB -2 3 Konaklı ÇB -2 3 Davraz Y 4 8 Erciyes KY -2 7 Ilgaz KKY 1 4 Hakkari PB -7 4 (KKY: Karla karışık yağmur PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, Y: Yağışlı) (KKY: Karla karışık yağmur PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, Y: Yağışlı)

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor

Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin

Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu

104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi

"Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi

Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak

Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı