Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 200 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Uludağ'da 200, Kartalkaya'da 198, Kartepe'de 145, Hakkari'de 144, Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 102, Yedikuyular'da 101, Erciyes'te 100, Ergan'da 92, Konaklı'da 86, Ilgaz'da 83, Davraz'da 57, Yıldız Dağı'nda 55, Murat Dağı'nda 49, Çambaşı'nda 47, Zigana'da 39, Kop'ta 35, Haserek'te 30, Ladik'te 29, Hazarbaba'da 26, Mersivan ve Yıldıztepe'de 22, Ovacık ve Denizli'de 18, Yalnızçam'da 17, Elmadağ ve Keltepe 16 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.03.2021 En düşük En yüksek Hakkari KY -8 -4 Palandöken KY -11 -5 Sarıkamış KY -8 -2 Nemrut KY -11 -6 Konaklı KY -10 -4 Davraz KY -9 0 Ovacık KY -2 2 Ilgaz KY -11 -2 Uludağ KY -3 0 (KY: Kar yağışlı) (KY: Kar yağışlı)

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