Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 200 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Uludağ'da 200, Kartalkaya'da 198, Hakkari'de 160, Kartepe'de 143, Palandöken'de 140, Erciyes'te 120, Sarıkamış'ta 115, Ergan'da 101,Ilgaz'da 83, Nemrut'ta 79, Yıldız Dağı'nda 70, Kop Dağı'nda 57, Davraz'da 54, Murat Dağı'nda 49, Çambaşı'nda 47, Zigana'da 39, Mersivan'da 36, Akdağ'da 33, Hesarek'te 29, Yalnızçam'da 27, Hazarbaba'da 26, Yıldıztepe'de 22, Ovacık'ta 18, Keltepe'de 17, Elmadağ ve Denizli'de 16, Küpkıran'da 12, Salda'da 11, Kaldilli'de 9, Bozdağ'da 7 ve Eren Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.03.2021 En düşük En yüksek Uludağ PB -9 -2 Palandöken KY -9 -6 Erciyes KY -11 -4 Nemrut KY -9 -6 Konaklı KY -9 -6 Davraz AB -6 3 Ovacık KY -2 1 Ilgaz KY -8 3 Sarıkamış KY -7 4 (KY: Kar yağışlı PB: Parçalı bulutlu AB: Az bulutlu) (KY: Kar yağışlı PB: Parçalı bulutlu AB: Az bulutlu)

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