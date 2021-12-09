Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 58, Hakkari'de 29, Sarıkamış'ta 18, Kartalkaya'da 17, Yalnızçam'da 13, Ergan'da 8, Nemrut'ta 6, Uludağ ve Konaklı'da 4, Erciyes'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.12.2021 En düşük En yüksek Palandöken S -6 -1 Hakkari AB -10 -2 Sarıkamış S -8 0 Kartalkaya ÇB -2 4 Yalnızçam S -11 -1 Ergan S -7 1 Nemrut P -3 0 Uludağ KY 0 5 Erciyes S -6 4 Konaklı S -6 0 (S: Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı) (S: Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

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