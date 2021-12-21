Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 101 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartepe'de 101, Kartalkaya'da 80, Palandöken ve Nemrut'ta 70, Uludağ'da 65, Hesarek'te 61, Hakkari'de 59, Ergan'da 41, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Sarıkamış'ta 32, Murat Dağı'nda 30, Erciyes'te 27, Yalnızçam'da 12, Yıldız Dağı'nda 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: