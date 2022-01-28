Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ovacık'ta ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 215 santimetreyle Ovacık'ta kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ovacık'ta 215, Kartalkaya'da 210, Denizli'de 160, Hakkari'de 150, Palandöken'de 147, Yıldız Dağı'nda 130, Yedi Kuyular'da 127, Ilgaz'da 125, Kartepe'de 124, Erciyes'te 120, Keltepe'de 115, Davraz'da 111, Uludağ'da 110, Haserek'te 103, Akdağ'da 95, Ergan'da 94, Hazarbaba'da 90, Yıldıztepe'de 82, Çambaşı'nda 80, Sarıkamış'ta 73, Mersivan'da 65, Saklıkent'te 56, Elmadağ'da 53, Kop'ta 42, Muş'ta 40, Konaklı'da 37, Salda'da 36 ve Yalnızçam'da 35 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: