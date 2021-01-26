Kayak merkezlerinde pistler açıldı, Jolly %50'ye varan indirim açıkladı
26.01.2021 10:30
Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinde yasaklar kaldırıldı ve pandemi şartlarına uymak kaydıyla kayak tesislerinde konaklayan misafirlere pistler açıldı!
Bembeyaz zirvelerin vazgeçilmez adresleri Uludağ'dan Kartalkaya' ya, Palandöken'den Sarıkamış'a en iyi kayak merkezlerinde unutulmaz bir dağ tatili misafirlerini bekliyor. Tatilciler, Jolly'de %50'ye varan son dakika indirim fırsatları ile doğanın tadını çıkarabilecek.
Üstelik 25 Ocak 2021 tarihine kadar Yapı Kredi Worldcard sahiplerine, Jolly merkez ofisleri, yetkili satış acenteleri, www.jollytur.com ve Jolly çağrı merkezinden tek seferde yapılacak 4.000 TL ve üzeri tüm rezervasyonlarına özel 200 TL Worldpuanhediye kampanyasına da devam eden Jolly, hayallerindeki kış tatilini kaçırmak istemeyenleri bekliyor.
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