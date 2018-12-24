Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

37 dakika önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 81 santimetre ile Kartepe oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 81 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 81, Erciyes'te 76, Kartalkaya'da 74, Nemrut'ta 73, Palandöken'de 56, Uludağ'da 47, Ilgaz'da 40, Davraz'da 39, Konaklı'da 25, Saklıkent'te 19, Kop'ta 16, Yıldıztepe'de 10, Karaboğazı ve Yıldızdağı'nda 8, Çambaşı'nda 7 ve Salda'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2018En düşükEn yüksek
DavrazS-4 5
ElmadağÇB-3 0
ErciyesKY-8-4
IlgazHKY-6-2
KartalkayaKY-6-3
KartepeÇB-1 5
LadikKY-2 1
Nemrut DağıKY-7-4
PalandökenKY-8-2
SarıkamışKY-9-1
UludağÇB-4 1
YıldızdağıKY-3 0
YıldıztepeHKY-4-0

(S: Sis, ÇB: Çok bulutlu,KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:28 Kaynak: AA

Merkez, Kartepe, Kar, Güncel
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