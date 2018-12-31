Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 135 santimetre ile Kartepe oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 135 santimetre ile Kartepe oldu.


AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 135, Kartalkaya'da 130, Nemrut'ta 92, Palandöken'de 84, Uludağ'da 75, Erciyes'te 69, Ilgaz'da 59, Davraz'da 44, Kop'ta 37, Çambaşı'da 32, Konaklı'da 29, Ladik ve Yalnızçam'da 27, Yıldıztepe'de 24, Saklıkent'te 16 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.12.2018En düşükEn yüksek
DavrazPB-8 0
ElmadağP-8-5
ErciyesS-14-9
IlgazP-12-8
KartalkayaS-12-7
KartepeS-6-2
LadikS-9-2
Nemrut DağıKY-9-5
PalandökenKY-11-6
SarıkamışKY-11-2
UludağS-7-3
YıldızdağıS-10-7
YıldıztepeP-11-6

(S: Sis, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Merkez, Kartepe, Kar, Güncel
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