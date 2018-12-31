Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez 31.12.2018 En düşük En yüksek Davraz PB -8 0 Elmadağ P -8 -5 Erciyes S -14 -9 Ilgaz P -12 -8 Kartalkaya S -12 -7 Kartepe S -6 -2 Ladik S -9 -2 Nemrut Dağı KY -9 -5 Palandöken KY -11 -6 Sarıkamış KY -11 -2 Uludağ S -7 -3 Yıldızdağı S -10 -7 Yıldıztepe P -11 -6





Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 135 santimetre ile Kartepe oldu.AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 135, Kartalkaya'da 130, Nemrut'ta 92, Palandöken'de 84, Uludağ'da 75, Erciyes'te 69, Ilgaz'da 59, Davraz'da 44, Kop'ta 37, Çambaşı'da 32, Konaklı'da 29, Ladik ve Yalnızçam'da 27, Yıldıztepe'de 24, Saklıkent'te 16 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:(S: Sis, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)