Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 144 santimetre ile Kartepe oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 144 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 144, Kartalkaya'da 114, Uludağ'da 101, Nemrut ve Palandöken'de 89, Ilgaz'da 87, Davraz'da 77, Sarıkamış'ta 74, Erciyes'te 52, Yıldızdağı'nda 50, Konaklı'da 47, Yıldıztepe'de 40, Saklıkent'te 38, Kop'ta 28, Ladik'te 25, Denizli'de 23, Yalnızçam'da ise 21 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2019En düşükEn yüksek
DavrazKY-5-1
ElmadağHKY-2 1
ErciyesKY-7-4
IlgazHKY-4-2
KartalkayaHKY-6-2
KartepeKY-5-4
LadikYY 2 5
Nemrut DağıKY-8-4
PalandökenKY-8-3
SarıkamışÇB-7 1
UludağKY-8-6
YıldızdağıKY-1 1
YıldıztepeHKY-2 0

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Merkez, Kartepe, Kar, Güncel
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