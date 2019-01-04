Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 144 santimetre ile Kartepe
oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 144, Kartalkaya
'da 114, Uludağ
'da 101, Nemrut ve Palandöken
'de 89, Ilgaz
'da 87, Davraz'da 77, Sarıkamış
'ta 74, Erciyes
'te 52, Yıldızdağı'nda 50, Konaklı
'da 47, Yıldıztepe
'de 40, Saklıkent'te 38, Kop'ta 28, Ladik
'te 25, Denizli
'de 23, Yalnızçam'da ise 21 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez
|04.01.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|KY
|-5
|-1
|Elmadağ
|HKY
|-2
| 1
|Erciyes
|KY
|-7
|-4
|Ilgaz
|HKY
|-4
|-2
|Kartalkaya
|HKY
|-6
|-2
|Kartepe
|KY
|-5
|-4
|Ladik
|YY
| 2
| 5
|Nemrut Dağı
|KY
|-8
|-4
|Palandöken
|KY
|-8
|-3
|Sarıkamış
|ÇB
|-7
| 1
|Uludağ
|KY
|-8
|-6
|Yıldızdağı
|KY
|-1
| 1
|Yıldıztepe
|HKY
|-2
| 0
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)