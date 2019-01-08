Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez 08.01.2019 En düşük En yüksek Davraz KY -11 -8 Elmadağ KY -12 -6 Erciyes KY -15 -8 Ilgaz KY -14 -9 Kartalkaya KY -15 -10 Kartepe KY -9 -7 Ladik KY -7 -4 Nemrut Dağı KY -10 -6 Palandöken KY -10 -5 Sarıkamış KY -10 -4 Uludağ KY -12 -10 Yıldızdağı KY -10 -4 Yıldıztepe KY -15 -7

Ölçümlere göre ülkede en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi, 183 santimetreyle Kartepe oldu.AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 183, Uludağ'da 121, Ilgaz'da 120, Kartalkaya'da 114, Erciyes'te 110, Davraz'da 100, Palandöken'de 95, Nemrut'ta 85, Konaklı'da 56, Denizli'de 51, Yıldızdağı'nda 50, Yıldıztepe'de 44, Saklıkent'te 35, Yalnızçam'da 30 ve Kop'ta 18 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:(KY: Kar yağışlı)