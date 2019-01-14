Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Türkiye'de en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Kayak Merkezlerinde Son Durum, System.String[]
Türkiye'de en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 161, Kartalkaya'da 125, Kartepe'de 119, Nemrut'ta 115, Davraz'da 111, Erciyes'te 104, Ilgaz'da 103, Palandöken'de 93, Sarıkamış'ta 81, Yıldızdağı'nda 77, Konaklı'da 70, Denizli'de 52, Yıldıztepe'de 45, Yalnızçam'da 37, Saklıkent'te 33, Kop'ta 22 santimetre ölçüldü.

En düşük kar kalınlığı ise 21 santimetreyle Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

 15.01.2019

 En düşük

 En yüksek
Davraz

 KY

 -4

 0
Elmadağ

 KY

 -2

 2
Erciyes

 KY

 -11

 -4
Ilgaz

 KY

 -6

 -2
Kartalkaya

 KY

 -5

 0
Kartepe

 KY

 -4

 -2
Ladik

 KY

 -1

 3
Nemrut Dağı

 ÇB

 -7

 -3
Palandöken

 KY

 -8

 -3
Sarıkamış

 KY

 -8

 0
Uludağ

 KY

 -5

 -3
Yıldızdağı

 KKY

 1

 2
Yıldıztepe

 KY

 -3

 0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Türkiye, Kayak Merkezi, Uludağ, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi Kar Yağışının Esir Aldığı Karlıova'da Öğrenciler 18 Günlük Tatilin Ardından Dersbaşı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:30:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]