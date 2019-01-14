Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye
'de en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi
'nde kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 161, Kartalkaya
'da 125, Kartepe
'de 119, Nemrut'ta 115, Davraz'da 111, Erciyes
'te 104, Ilgaz
'da 103, Palandöken
'de 93, Sarıkamış
'ta 81, Yıldızdağı'nda 77, Konaklı
'da 70, Denizli
'de 52, Yıldıztepe
'de 45, Yalnızçam'da 37, Saklıkent'te 33, Kop'ta 22 santimetre ölçüldü.
En düşük kar kalınlığı ise 21 santimetreyle Ladik Akdağ
Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez
| 15.01.2019
| En düşük
| En yüksek
| Davraz
| KY
| -4
| 0
| Elmadağ
| KY
| -2
| 2
| Erciyes
| KY
| -11
| -4
| Ilgaz
| KY
| -6
| -2
| Kartalkaya
| KY
| -5
| 0
| Kartepe
| KY
| -4
| -2
| Ladik
| KY
| -1
| 3
| Nemrut Dağı
| ÇB
| -7
| -3
| Palandöken
| KY
| -8
| -3
| Sarıkamış
| KY
| -8
| 0
| Uludağ
| KY
| -5
| -3
| Yıldızdağı
| KKY
| 1
| 2
| Yıldıztepe
| KY
| -3
| 0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)