Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 157, Erciyes ve Ilgaz'da 154, Kartepe'de 152, Kartalkaya'da 130, Davraz'da 127, Nemrut'ta 108, Sarıkamış'ta 91, Palandöken'de 88, Konaklı'da 80, Yıldızdağı'nda 77, Denizli'de 71, Yıldıztepe'de 72, Ladik'te 51, Saklıkent'te 38 santimetre ölçüldü.

En düşük kar kalınlığı ise 32 santimetreyle Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi ile Bayburt'un Kop Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

 17.01.2019

 En düşük

 En yüksek
Davraz

 AB

 -13

 -4
Elmadağ

 KY

 -12

 -2
Erciyes

 KY

 -16

 -11
Ilgaz

 KY

 -13

 -6
Kartalkaya

 KY

 -12

 -6
Kartepe

 ÇB

 -5

 -1
Ladik

 KY

 -8

 -5
Nemrut Dağı

 KY

 -7

 -4
Palandöken

 KY

 -7

 -4
Sarıkamış

 KY

 -6

 -3
Uludağ

 AB

 -12

 -3
Yıldızdağı

 KY

 -12

 -8
Yıldıztepe

 KY

 -11

 -4
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Erciyes, Uludağ, Kar, Güncel
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