Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Uludağ
'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 157, Erciyes
ve Ilgaz
'da 154, Kartepe
'de 152, Kartalkaya
'da 130, Davraz'da 127, Nemrut'ta 108, Sarıkamış
'ta 91, Palandöken
'de 88, Konaklı
'da 80, Yıldızdağı'nda 77, Denizli
'de 71, Yıldıztepe
'de 72, Ladik
'te 51, Saklıkent'te 38 santimetre ölçüldü.
En düşük kar kalınlığı ise 32 santimetreyle Ardahan
'ın Yalnızçam Kayak Merkezi
ile Bayburt
'un Kop Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez
| 17.01.2019
| En düşük
| En yüksek
| Davraz
| AB
| -13
| -4
| Elmadağ
| KY
| -12
| -2
| Erciyes
| KY
| -16
| -11
| Ilgaz
| KY
| -13
| -6
| Kartalkaya
| KY
| -12
| -6
| Kartepe
| ÇB
| -5
| -1
| Ladik
| KY
| -8
| -5
| Nemrut Dağı
| KY
| -7
| -4
| Palandöken
| KY
| -7
| -4
| Sarıkamış
| KY
| -6
| -3
| Uludağ
| AB
| -12
| -3
| Yıldızdağı
| KY
| -12
| -8
| Yıldıztepe
| KY
| -11
| -4
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)