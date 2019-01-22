Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

22 dakika önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 150 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 150 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 150, Kartepe'de 140, Ilgaz'da 136, Erciyes ve Kartalkaya'da 130, Davraz'da 129, Nemrut'ta 123, Yıldızdağı'nda 122, Palandöken'de 92, Denizli'de 80, Sarıkamış'ta 79, Konaklı'da 74, Yıldıztepe'de 60, Saklıkent'te 35, Ladik'te 33, Yalnızçam'da 28 ve Kop'ta 26 santimetre olarak belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

22.01.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

YY

-4

-2

Elmadağ

KY

-3

 2

Erciyes

KY

-14

-5

Ilgaz

P

-5

-1

Kartalkaya

S

-5

-2

Kartepe

ÇB

-1

 3

Ladik

YY

-2

 2

Nemrut Dağı

PB

-9

-4

Palandöken

PB

-11

-6

Sarıkamış

PB

-12

-3

Uludağ

PB

-5

 1

Yıldızdağı

ÇB

-7

-2

Yıldıztepe

P

-3

 1

(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, P: Puslu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PP: Parçalı bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:26 Kaynak: AA

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