Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 150 santimetreyle Uludağ
'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 150, Kartepe
'de 140, Ilgaz
'da 136, Erciyes
ve Kartalkaya
'da 130, Davraz'da 129, Nemrut'ta 123, Yıldızdağı'nda 122, Palandöken
'de 92, Denizli
'de 80, Sarıkamış
'ta 79, Konaklı
'da 74, Yıldıztepe
'de 60, Saklıkent'te 35, Ladik
'te 33, Yalnızçam'da 28 ve Kop'ta 26 santimetre olarak belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.01.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|YY
|-4
|-2
|Elmadağ
|KY
|-3
| 2
|Erciyes
|KY
|-14
|-5
|Ilgaz
|P
|-5
|-1
|Kartalkaya
|S
|-5
|-2
|Kartepe
|ÇB
|-1
| 3
|Ladik
|YY
|-2
| 2
|Nemrut Dağı
|PB
|-9
|-4
|Palandöken
|PB
|-11
|-6
|Sarıkamış
|PB
|-12
|-3
|Uludağ
|PB
|-5
| 1
|Yıldızdağı
|ÇB
|-7
|-2
|Yıldıztepe
|P
|-3
| 1
(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, P: Puslu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PP: Parçalı bulutlu)