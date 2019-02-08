Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez



08.02.2019



En düşük



En yüksek



Davraz



KY



-3



1



Elmadağ



KY



0



1



Erciyes



KY



-6



1



Ilgaz



KY



-3



0



Kartalkaya



HKY



-4



-2



Kartepe



KY



-2



-1



Ladik



KKY



1



5



Nemrut Dağı



KY



-7



-3



Palandöken



KY



-5



1



Sarıkamış



HKY



-4



3



Uludağ



HKY



-5



-2



Yıldızdağı



ÇB



-3



0



Yıldıztepe



KY



-3



2





(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)





Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Uludağ'da 172, Nemrut'ta 168, Ilgaz'da 147, Kartalkaya'da 129, Erciyes'te 103, Kartepe'de 96, Yıldızdağı'nda 92, Konaklı'da 90, Palandöken'de 89, Denizli'de 87, Sarıkamış'ta 81, Saklıkent'te 74, Yıldıztepe'de 49, Yalnızçam'da 22, Ladik'te 21 ve Kop'ta 16 santimetre olduğu belirlendi.Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: