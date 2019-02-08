Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Uludağ'da 172, Nemrut'ta 168, Ilgaz'da 147, Kartalkaya'da 129, Erciyes'te 103, Kartepe'de 96, Yıldızdağı'nda 92, Konaklı'da 90, Palandöken'de 89, Denizli'de 87, Sarıkamış'ta 81, Saklıkent'te 74, Yıldıztepe'de 49, Yalnızçam'da 22, Ladik'te 21 ve Kop'ta 16 santimetre olduğu belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)
|Merkez
|08.02.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|KY
|-3
| 1
|Elmadağ
|KY
| 0
| 1
|Erciyes
|KY
|-6
| 1
|Ilgaz
|KY
|-3
| 0
|Kartalkaya
|HKY
|-4
|-2
|Kartepe
|KY
|-2
|-1
|Ladik
|KKY
| 1
| 5
|Nemrut Dağı
|KY
|-7
|-3
|Palandöken
|KY
|-5
| 1
|Sarıkamış
|HKY
|-4
| 3
|Uludağ
|HKY
|-5
|-2
|Yıldızdağı
|ÇB
|-3
| 0
|Yıldıztepe
|KY
|-3
| 2