Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Uludağ'da 172, Nemrut'ta 168, Ilgaz'da 147, Kartalkaya'da 129, Erciyes'te 103, Kartepe'de 96, Yıldızdağı'nda 92, Konaklı'da 90, Palandöken'de 89, Denizli'de 87, Sarıkamış'ta 81, Saklıkent'te 74, Yıldıztepe'de 49, Yalnızçam'da 22, Ladik'te 21 ve Kop'ta 16 santimetre olduğu belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

08.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

KY

-3

 1

Elmadağ

KY

 0

 1

Erciyes

KY

-6

 1

Ilgaz

KY

-3

 0

Kartalkaya

HKY

-4

-2

Kartepe

KY

-2

-1

Ladik

KKY

 1

 5

Nemrut Dağı

KY

-7

-3

Palandöken

KY

-5

 1

Sarıkamış

HKY

-4

 3

Uludağ

HKY

-5

-2

Yıldızdağı

ÇB

-3

 0

Yıldıztepe

KY

-3

 2

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:17 Kaynak: AA

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