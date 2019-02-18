Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

7 dakika önce

Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.

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Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

18.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

S

-5

5

Elmadağ

S

-3

4

Erciyes

S

-10

-3

Ilgaz

S

-6

2

Kartalkaya

S

-8

3

Kartepe

S

-5

3

Ladik

ÇB

-5

4

Nemrut Dağı

S

-14

-4

Palandöken

ÇB

-12

-3

Sarıkamış

PB

-11

-1

Uludağ

AB

-7

5

Yıldızdağı

S

-4

3

Yıldıztepe

S

-5

6

(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:28 Kaynak: AA

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