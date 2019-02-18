Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.



Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:



Merkez



18.02.2019



En düşük



En yüksek



Davraz



S



-5



5



Elmadağ



S



-3



4



Erciyes



S



-10



-3



Ilgaz



S



-6



2



Kartalkaya



S



-8



3



Kartepe



S



-5



3



Ladik



ÇB



-5



4



Nemrut Dağı



S



-14



-4



Palandöken



ÇB



-12



-3



Sarıkamış



PB



-11



-1



Uludağ



AB



-7



5



Yıldızdağı



S



-4



3



Yıldıztepe



S



-5



6



(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)





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