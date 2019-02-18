Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|18.02.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|S
|-5
| 5
|Elmadağ
|S
|-3
| 4
|Erciyes
|S
|-10
|-3
|Ilgaz
|S
|-6
| 2
|Kartalkaya
|S
|-8
| 3
|Kartepe
|S
|-5
| 3
|Ladik
|ÇB
|-5
| 4
|Nemrut Dağı
|S
|-14
|-4
|Palandöken
|ÇB
|-12
|-3
|Sarıkamış
|PB
|-11
|-1
|Uludağ
|AB
|-7
| 5
|Yıldızdağı
|S
|-4
| 3
(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)
|Yıldıztepe
|S
|-5
| 6