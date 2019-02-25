Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 191, Nemrut'ta 177, Uludağ'da 165, Kartepe'de 153, Ilgaz'da 137, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Palandöken ve Yıldızdağı'nda 86, Sarıkamış'ta 83, Denizli'de 53, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 37, Yalnızçam'da 27, Ladik'te ise 16 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

25.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

ÇB

-8

 4

Elmadağ

PB

-5

 2

Erciyes

ÇB

-8

-3

Ilgaz

PB

-7

 3

Kartalkaya

S

-7

 3

Kartepe

KY

-5

-2

Ladik

P

-3

 1

Nemrut Dağı

PB

-9

 3

Palandöken

PB

-9

-2

Sarıkamış

PB

-9

 1

Uludağ

ÇB

-8

 0

Yıldızdağı

PB

-4

 2

Yıldıztepe

PB

-5

 3

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Nemrut, Türkiye, Kar, Güncel
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