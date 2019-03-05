Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez



06.03.2019



En düşük



En yüksek



Davraz



ÇB



-5



7



Elmadağ



KKY



-1



7



Erciyes



HKY



-6



1



Ilgaz



HKY



-3



3



Kartalkaya



KY



-2



3



Kartepe



Y



0



7



Ladik



KKY



1



7



Nemrut Dağı



PB



-6



-1



Palandöken



AB



-6



-2



Sarıkamış



ÇB



-9



-1



Uludağ



Y



-1



6



Yıldızdağı



ÇB



-3



3



Yıldıztepe



HKY



-2



5





(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)





Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 196, Ergan'da 195, Uludağ'da 166, Kartepe'de 155, Ilgaz'da 148, Kartalkaya'da 144, Erciyes'te 133, Palandöken'de 107, Yıldızdağı'nda 95, Sarıkamış'ta 92, Denizli'de 77, Saklıkent'te 69, Kop'ta 48, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 30, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: