Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 196, Ergan'da 195, Uludağ'da 166, Kartepe'de 155, Ilgaz'da 148, Kartalkaya'da 144, Erciyes'te 133, Palandöken'de 107, Yıldızdağı'nda 95, Sarıkamış'ta 92, Denizli'de 77, Saklıkent'te 69, Kop'ta 48, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 30, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)
|Merkez
|06.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|ÇB
|-5
| 7
|Elmadağ
|KKY
|-1
| 7
|Erciyes
|HKY
|-6
| 1
|Ilgaz
|HKY
|-3
| 3
|Kartalkaya
|KY
|-2
| 3
|Kartepe
|Y
| 0
| 7
|Ladik
|KKY
| 1
| 7
|Nemrut Dağı
|PB
|-6
|-1
|Palandöken
|AB
|-6
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-9
|-1
|Uludağ
|Y
|-1
| 6
|Yıldızdağı
|ÇB
|-3
| 3
|Yıldıztepe
|HKY
|-2
| 5