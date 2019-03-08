Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez



08.03.2019



En düşük



En yüksek



Davraz



P



-2



9



Elmadağ



AB



-2



6



Erciyes



S



-12



-1



Ilgaz



S



-6



4



Kartalkaya



S



-6



4



Kartepe



AB



1



12



Ladik



S



-6



6



Nemrut Dağı



ÇB



-8



-1



Palandöken



ÇB



-10



0



Sarıkamış



ÇB



-6



3



Uludağ



AB



-1



9



Yıldızdağı



S



-9



2



Yıldıztepe



S



-5



6





(AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, S: Sisli,)





Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 184, Uludağ'da 164, Ilgaz'da 158, Kartalkaya'da 143, Kartepe'de 142, Erciyes'te 140, Palandöken'de 125, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 93, Sarıkamış'ta 91, Denizli'de 68, Kop ve Saklıkent'te 60, Yıldıztepe'de 48, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 18 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: