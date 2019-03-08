Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

2 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 184, Uludağ'da 164, Ilgaz'da 158, Kartalkaya'da 143, Kartepe'de 142, Erciyes'te 140, Palandöken'de 125, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 93, Sarıkamış'ta 91, Denizli'de 68, Kop ve Saklıkent'te 60, Yıldıztepe'de 48, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 18 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

08.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

P

-2

 9

Elmadağ

AB

-2

 6

Erciyes

S

-12

-1

Ilgaz

S

-6

 4

Kartalkaya

S

-6

 4

Kartepe

AB

 1

12

Ladik

S

-6

 6

Nemrut Dağı

ÇB

-8

-1

Palandöken

ÇB

-10

 0

Sarıkamış

ÇB

-6

 3

Uludağ

AB

-1

 9

Yıldızdağı

S

-9

 2

Yıldıztepe

S

-5

 6

(AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, S: Sisli,)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Palandöken, Kartepe, Türkiye, Güncel
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