Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

27 dakika önce

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ'da 55, Ilgaz'da 145, Kartalkaya'da 143, Erciyes'te 135, Kartepe'de 125, Palandöken'de 121, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı'da 86, Sarıkamış'ta 85, Denizli'de 60, Kop'ta 56, Saklıkent'te 45, Yıldıztepe'de 42, Yalnızçam'da 30, Ladik'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

11.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

PB

 0

 9

Elmadağ

PB

 2

 11

Erciyes

ÇB

-6

 3

Ilgaz

P

-1

 8

Kartalkaya

P

 2

 6

Kartepe

P

 5

14

Ladik

P

 3

 12

Nemrut Dağı

P

-7

 1

Palandöken

PB

-6

 3

Sarıkamış

PB

-7

 3

Uludağ

PB

 1

 9

Yıldızdağı

ÇB

-1

 6

Yıldıztepe

P

-1

 11

(ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:07 Kaynak: AA

Palandöken, Kartepe, Türkiye, Güncel
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