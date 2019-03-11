Kayak Merkezlerinde Son Durum
27 dakika önce
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye
'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ
'da 55, Ilgaz
'da 145, Kartalkaya
'da 143, Erciyes
'te 135, Kartepe
'de 125, Palandöken
'de 121, Yıldızdağı'nda 95, Konaklı
'da 86, Sarıkamış
'ta 85, Denizli
'de 60, Kop'ta 56, Saklıkent'te 45, Yıldıztepe
'de 42, Yalnızçam'da 30, Ladik
'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde gün içerisinde tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)
|Merkez
|11.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|PB
| 0
| 9
|Elmadağ
|PB
| 2
| 11
|Erciyes
|ÇB
|-6
| 3
|Ilgaz
|P
|-1
| 8
|Kartalkaya
|P
| 2
| 6
|Kartepe
|P
| 5
|14
|Ladik
|P
| 3
| 12
| Nemrut Dağı
|P
|-7
| 1
|Palandöken
|PB
|-6
| 3
|Sarıkamış
|PB
|-7
| 3
|Uludağ
|PB
| 1
| 9
|Yıldızdağı
|ÇB
|-1
| 6
|Yıldıztepe
|P
|-1
| 11
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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