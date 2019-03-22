Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 150, Uludağ'da 144, Kartalkaya'da 143, Ilgaz'da 141, Erciyes'te 124, Palandöken'de 119, Konaklı'da 94, Kartepe'de 93, Yıldızdağı'nda 80, Sarıkamış'ta 75, Kop'ta 43, Denizli'de 38, Yıldıztepe'de 29, Yalnızçam'da 8 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

23.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

PB

-4

 7

Elmadağ

ÇB

-2

 5

Erciyes

ÇB

-7

 1

Ilgaz

KY

-8

 0

Kartalkaya

KY

-6

 0

Kartepe

ÇB

-4

 4

Ladik

KY

-4

 3

Nemrut Dağı

KY

-7

 1

Palandöken

HKY

-9

 0

Sarıkamış

PB

-8

 2

Uludağ

PB

-4

 2

Yıldızdağı

KY

-6

 4

Yıldıztepe

KY

-7

 2

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Palandöken, Türkiye, Kar, Güncel
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