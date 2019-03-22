Kayak Merkezlerinde Son Durum
1 saat önce
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 150, Uludağ'da 144, Kartalkaya'da 143, Ilgaz'da 141, Erciyes'te 124, Palandöken'de 119, Konaklı'da 94, Kartepe'de 93, Yıldızdağı'nda 80, Sarıkamış'ta 75, Kop'ta 43, Denizli'de 38, Yıldıztepe'de 29, Yalnızçam'da 8 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)
|Merkez
|23.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|PB
|-4
| 7
|Elmadağ
|ÇB
|-2
| 5
|Erciyes
|ÇB
|-7
| 1
|Ilgaz
|KY
|-8
| 0
|Kartalkaya
|KY
|-6
| 0
|Kartepe
|ÇB
|-4
| 4
|Ladik
|KY
|-4
| 3
|Nemrut Dağı
|KY
|-7
| 1
|Palandöken
|HKY
|-9
| 0
|Sarıkamış
|PB
|-8
| 2
|Uludağ
|PB
|-4
| 2
|Yıldızdağı
|KY
|-6
| 4
|Yıldıztepe
|KY
|-7
| 2
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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