Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez



23.03.2019



En düşük



En yüksek



Davraz



PB



-4



7



Elmadağ



ÇB



-2



5



Erciyes



ÇB



-7



1



Ilgaz



KY



-8



0



Kartalkaya



KY



-6



0



Kartepe



ÇB



-4



4



Ladik



KY



-4



3



Nemrut Dağı



KY



-7



1



Palandöken



HKY



-9



0



Sarıkamış



PB



-8



2



Uludağ



PB



-4



2



Yıldızdağı



KY



-6



4



Yıldıztepe



KY



-7



2





(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)





Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 150, Uludağ'da 144, Kartalkaya'da 143, Ilgaz'da 141, Erciyes'te 124, Palandöken'de 119, Konaklı'da 94, Kartepe'de 93, Yıldızdağı'nda 80, Sarıkamış'ta 75, Kop'ta 43, Denizli'de 38, Yıldıztepe'de 29, Yalnızçam'da 8 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: