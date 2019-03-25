Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez



25.03.2019



En düşük



En yüksek



Davraz



AB



-9



6



Elmadağ



P



-7



6



Erciyes



PB



-15



-3



Ilgaz



AB



-10



4



Kartalkaya



PB



-10



4



Kartepe



PB



-5



5



Ladik



PB



-6



1



Nemrut Dağı



KY



-5



0



Palandöken



KY



-12



0



Sarıkamış



ÇB



-12



2



Uludağ



AB



-7



5



Yıldızdağı



PB



-8



-3



Yıldıztepe



AB



-9



6





(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)





Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 144, Kartalkaya'da 143, Uludağ'da 141, Ilgaz'da 139, Erciyes'te 120, Palandöken'de 115, Konaklı'da 101, Kartepe'de 89, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Kop'ta 44, Yıldıztepe'de 29, Denizli'de 25, Yalnızçam'da 11 ve Saklıkent'te 5 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: