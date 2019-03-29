Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 144, Kartalkaya'da 143, Ilgaz'da 136, Uludağ'da 135, Erciyes'te 117, Palandöken'de 115, Konaklı'da 98, Sarıkamış ve Kartepe'de 81, Yıldızdağı'nda 68, Kop'ta 40, Yıldıztepe'de 21, Saklıkent'te 5 ve Yalnızçam'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

29.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

KY

-3

 2

Elmadağ

PB

-4

 3

Erciyes

KY

-7

-3

Ilgaz

PB

-9

 2

Kartalkaya

PB

-10

-2

Kartepe

PB

-4

-1

Ladik

Y

-5

-2

Nemrut Dağı

KY

-5

-1

Palandöken

KY

-7

-3

Sarıkamış

KY

-5

 0

Uludağ

PB

-7

 0

Yıldızdağı

KY

-8

-3

Yıldıztepe

PB

-7

 2

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, Y: yağışlı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:15 Kaynak: AA

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