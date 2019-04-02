Kayak Merkezlerinde Son Durum
1 saat önce
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye
'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya
'da 143, Davraz'da 134, Ilgaz
'da 132, Uludağ
'da 131, Palandöken
'de 130, Erciyes
'te 115, Konaklı
'da 111, Sarıkamış
'ta 110, Kartepe
'de 76, Yıldızdağı'nda 68, Kop'ta 48, Yıldıztepe
'de 13, Yalnızçam'da 8, Ladik
'te 7, Saklıkent'te 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, HY: Hafif yağışlı )
|Merkez
|03.04.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|KKY
|-2
| 7
|Elmadağ
|ÇB
|-2
| 8
|Erciyes
|KKY
|-5
| 3
|Ilgaz
|ÇB
|-4
| 4
|Kartalkaya
|KKY
|-4
| 4
|Kartepe
|HY
|-1
| 2
|Ladik
|KKY
|-3
| 4
| Nemrut Dağı
|KY
|-4
|-1
|Palandöken
|KY
|-4
| 2
|Sarıkamış
|KY
|-4
| 1
|Uludağ
|ÇB
|-4
| 2
|Yıldızdağı
|Y
|-6
| 6
|Yıldıztepe
|ÇB
|-4
| 7
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:18 Kaynak: AA
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