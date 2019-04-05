Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

2 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya'da 143, Palandöken'de 134, Davraz'da 125, Ilgaz'da 123, Uludağ'da 118, Konaklı'da 112, Sarıkamış'ta 97, Erciyes'te 82, Kartepe'de 73, Yıldızdağı'nda 52, Kop'ta 41 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

06.04.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

KKY

-2

 6

Elmadağ

PB

 2

 13

Erciyes

PB

-5

 6

Ilgaz

PB

 0

 10

Kartalkaya

S

 0

 10

Kartepe

S

 4

 10

Ladik

PB

 4

 13

Nemrut Dağı

KKY

-2

 3

Palandöken

KY

-4

 3

Sarıkamış

KKY

-1

 4

Uludağ

PB

 3

 10

Yıldızdağı

PB

 1

 10

Yıldıztepe

PB

 0

 14



(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Palandöken, Türkiye, Kar, Güncel
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