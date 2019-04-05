Kayak Merkezlerinde Son Durum
2 saat önce
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye
'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya
'da 143, Palandöken
'de 134, Davraz'da 125, Ilgaz
'da 123, Uludağ
'da 118, Konaklı
'da 112, Sarıkamış
'ta 97, Erciyes
'te 82, Kartepe
'de 73, Yıldızdağı'nda 52, Kop'ta 41 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|06.04.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|KKY
|-2
| 6
|Elmadağ
|PB
| 2
| 13
|Erciyes
|PB
|-5
| 6
|Ilgaz
|PB
| 0
| 10
|Kartalkaya
|S
| 0
| 10
|Kartepe
|S
| 4
| 10
|Ladik
|PB
| 4
| 13
| Nemrut Dağı
|KKY
|-2
| 3
|Palandöken
|KY
|-4
| 3
|Sarıkamış
|KKY
|-1
| 4
|Uludağ
|PB
| 3
| 10
|Yıldızdağı
|PB
| 1
| 10
|Yıldıztepe
|PB
| 0
| 14
(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli )
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA
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