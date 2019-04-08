Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya'da 143, Palandöken'de 130, Ilgaz'da 113, Davraz'da 109, Uludağ'da 107, Konaklı'da 105, Sarıkamış'ta 93, Erciyes'te 70, Kartepe'de ve Yıldızdağı'nda 52, Kop'ta 30, Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

08.04.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

ÇB

 1

 9

Elmadağ

SY

 3

 12

Erciyes

Y

 3

 6

Ilgaz

SY

 2

 11

Kartalkaya

SY

 1

 7

Kartepe

SY

 5

 11

Ladik

SY

 6

 15

Nemrut Dağı

ÇB

-1

 2

Palandöken

PB

-2

 6

Sarıkamış

PB

-1

 7

Uludağ

GSY

 4

 9

Yıldızdağı

ÇB

 0

 13

Yıldıztepe

SY

 2

 13



(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Kartepe, Palandöken, Türkiye, Güncel
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