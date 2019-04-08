Kayak Merkezlerinde Son Durum
1 saat önce
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya'da 143, Palandöken'de 130, Ilgaz'da 113, Davraz'da 109, Uludağ'da 107, Konaklı'da 105, Sarıkamış'ta 93, Erciyes'te 70, Kartepe'de ve Yıldızdağı'nda 52, Kop'ta 30, Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|08.04.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|ÇB
| 1
| 9
|Elmadağ
|SY
| 3
| 12
|Erciyes
|Y
| 3
| 6
|Ilgaz
|SY
| 2
| 11
|Kartalkaya
|SY
| 1
| 7
|Kartepe
|SY
| 5
| 11
|Ladik
|SY
| 6
| 15
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-1
| 2
|Palandöken
|PB
|-2
| 6
|Sarıkamış
|PB
|-1
| 7
|Uludağ
|GSY
| 4
| 9
|Yıldızdağı
|ÇB
| 0
| 13
|Yıldıztepe
|SY
| 2
| 13
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA
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