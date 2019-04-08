Kayak Merkezlerinde Son Durum

Merkez



08.04.2019



En düşük



En yüksek



Davraz



ÇB



1



9



Elmadağ



SY



3



12



Erciyes



Y



3



6



Ilgaz



SY



2



11



Kartalkaya



SY



1



7



Kartepe



SY



5



11



Ladik



SY



6



15



Nemrut Dağı



ÇB



-1



2



Palandöken



PB



-2



6



Sarıkamış



PB



-1



7



Uludağ



GSY



4



9



Yıldızdağı



ÇB



0



13



Yıldıztepe



SY



2



13









(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı)





Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Kartalkaya'da 143, Palandöken'de 130, Ilgaz'da 113, Davraz'da 109, Uludağ'da 107, Konaklı'da 105, Sarıkamış'ta 93, Erciyes'te 70, Kartepe'de ve Yıldızdağı'nda 52, Kop'ta 30, Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: