Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 18 santimetre ile Erciyes'te oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 18, Palandöken'de 17, Çambaşı'nda 13, Ilgaz'da 12, Nemrut'ta 11, Kartepe'de 9 ve Ergan'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle:
|Merkez
|02.12.2019
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|ÇB
|-10
|-1
|Ilgaz
|PB
|-5
|-2
|Kartalkaya
|ÇB
|-8
|-3
|Kartepe
|PB
|0
|4
|Nemrut Dağı
|KY
|-2
|0
|Palandöken
|KKY
|-3
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-3
|-1
|Uludağ
|PB
|-7
|0
|Yıldıztepe
|PB
|-5
|0