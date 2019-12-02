Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 18 santimetre ile Erciyes'te oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 18, Palandöken'de 17, Çambaşı'nda 13, Ilgaz'da 12, Nemrut'ta 11, Kartepe'de 9 ve Ergan'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle:

Merkez 02.12.2019 En düşük En yüksek Erciyes ÇB -10 -1 Ilgaz PB -5 -2 Kartalkaya ÇB -8 -3 Kartepe PB 0 4 Nemrut Dağı KY -2 0 Palandöken KKY -3 -1 Sarıkamış KY -3 -1 Uludağ PB -7 0 Yıldıztepe PB -5 0

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)