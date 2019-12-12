Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 52 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 52, Erciyes'te 45, Sarıkamış'ta 35, Konaklı'da 26, Nemrut'ta 24, Uludağ ve Kartepe'de 20, Ilgaz'da 14, Kartalkaya'da 12, Ergan'da 8, Yalnızçam'da 7, Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

KKY-2 2
Ilgaz

HKY-2-1
Kartalkaya HKY 0 1
Kartepe

KKY 0 7
Nemrut Dağı KY-4-2
PalandökenKY-4-2
SarıkamışKY-6 0
UludağKKY 0 5
YıldıztepeKKY-1 1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Palandöken, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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