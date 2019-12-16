Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile Palandöken oldu.



AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 55, Nemrut'ta 37, Erciyes'te 34, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 29, Uludağ'da 20, Konaklı'da 17, Ergan'da 10, Ilgaz'da 9, Denizli'de 5, Kartepe'de 4 ve Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 16.12.2019 En düşük En yüksek Erciyes PB -3 2 Ilgaz PB -2 4 Kartalkaya PB -2 5 Kartepe AB 1 7 Nemrut Dağı PB -7 -1 Palandöken ÇB -5 -1 Sarıkamış ÇB -6 2 Uludağ S 0 4 Yıldıztepe AB -2 5

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)