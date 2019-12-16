Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile Palandöken oldu.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 55, Nemrut'ta 37, Erciyes'te 34, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 29, Uludağ'da 20, Konaklı'da 17, Ergan'da 10, Ilgaz'da 9, Denizli'de 5, Kartepe'de 4 ve Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|16.12.2019
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|PB
|-3
|2
|Ilgaz
|PB
|-2
|4
|Kartalkaya
|PB
|-2
|5
|Kartepe
|AB
|1
|7
|Nemrut Dağı
|PB
|-7
|-1
|Palandöken
|ÇB
|-5
|-1
|Sarıkamış
|ÇB
|-6
|2
|Uludağ
|S
|0
|4
|Yıldıztepe
|AB
|-2
|5