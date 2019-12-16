Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile Palandöken oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 55 santimetre ile Palandöken oldu.


AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 55, Nemrut'ta 37, Erciyes'te 34, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 29, Uludağ'da 20, Konaklı'da 17, Ergan'da 10, Ilgaz'da 9, Denizli'de 5, Kartepe'de 4 ve Yalnızçam'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 16.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

PB-3 2
Ilgaz

PB-2 4
Kartalkaya PB-2 5
Kartepe

AB 1 7
Nemrut Dağı PB-7-1
PalandökenÇB-5-1
SarıkamışÇB-6 2
UludağS 0 4
YıldıztepeAB-2 5
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu)

Palandöken, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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