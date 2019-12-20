Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 53 santimetre ile Palandöken oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 53 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 53, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 27, Konaklı'da 21, Uludağ ve Nemrut'ta 18, Ilgaz'da 11, Erciyes'te 10, Ergan'da 8, Yıldızdağı'nda 6, Denizli'de 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

PB-2 8
Ilgaz

S 2 4
Kartalkaya S 2 5
Kartepe

PB 5 11
Nemrut Dağı P 1 5
PalandökenS-2 4
SarıkamışAB-5 6
UludağPB 4 7
YıldıztepeS 0 4
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

Palandöken, Nemrut, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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