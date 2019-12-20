Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 53 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 53, Sarıkamış'ta 30, Kartalkaya'da 27, Konaklı'da 21, Uludağ ve Nemrut'ta 18, Ilgaz'da 11, Erciyes'te 10, Ergan'da 8, Yıldızdağı'nda 6, Denizli'de 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.12.2019 En düşük En yüksek Erciyes PB -2 8 Ilgaz S 2 4 Kartalkaya S 2 5 Kartepe PB 5 11 Nemrut Dağı P 1 5 Palandöken S -2 4 Sarıkamış AB -5 6 Uludağ PB 4 7 Yıldıztepe S 0 4

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)