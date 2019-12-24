Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 42, Denizli ve Erciyes'te 35, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 26, Kartalkaya'da 23, Uludağ'da 17, Davraz'da 16, Nemrut'ta 15, Saklıkent ve Ergan'da 7, Konaklı'da 4, Kop ve Yıldıztepe'de 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2019 En düşük En yüksek Erciyes KY -3 -1 Ilgaz KY 0 2 Kartalkaya KY -2 -1 Kartepe KY 1 3 Nemrut Dağı ÇB -3 -1 Palandöken HKY -5 0 Sarıkamış ÇB -7 3 Uludağ KY -3 -3 Yıldıztepe KY 0 2

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)