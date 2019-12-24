Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 42, Denizli ve Erciyes'te 35, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 26, Kartalkaya'da 23, Uludağ'da 17, Davraz'da 16, Nemrut'ta 15, Saklıkent ve Ergan'da 7, Konaklı'da 4, Kop ve Yıldıztepe'de 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-3-1
Ilgaz

KY 0 2
Kartalkaya KY-2-1
Kartepe

KY 1 3
Nemrut Dağı ÇB-3-1
PalandökenHKY-5 0
SarıkamışÇB-7 3
UludağKY-3 -3
YıldıztepeKY 0 2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

Palandöken, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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