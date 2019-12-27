Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 90, Ilgaz'da 71, Nemrut'ta 59, Kartalkaya'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Uludağ'da 42, Denizli'de 40, Davraz'da 29, Palandöken'de 27, Sarıkamış'ta 25, Kartepe'de 23, Yıldıztepe'de 19, Ergan'da 18, Saklıkent'te 13, Konaklı'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 28.12.2019 En düşük En yüksek Erciyes KY -8 -3 Ilgaz HKY -8 -4 Kartalkaya KY -11 -7 Kartepe KY -4 -3 Nemrut Dağı HKY -7 -6 Palandöken HKY -7 -4 Sarıkamış HKY -8 -3 Uludağ KY -7 -6 Yıldıztepe HKY -6 -2

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)