Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez, 90 santimetre ile Erciyes oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Erciyes'te 90, Ilgaz'da 71, Nemrut'ta 59, Kartalkaya'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Uludağ'da 42, Denizli'de 40, Davraz'da 29, Palandöken'de 27, Sarıkamış'ta 25, Kartepe'de 23, Yıldıztepe'de 19, Ergan'da 18, Saklıkent'te 13, Konaklı'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 28.12.2019 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-8-3
Ilgaz

HKY-8-4
Kartalkaya KY-11-7
Kartepe

KY-4-3
Nemrut Dağı HKY-7-6
PalandökenHKY-7-4
SarıkamışHKY-8-3
UludağKY-7-6
YıldıztepeHKY-6-2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Palandöken, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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