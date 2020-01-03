Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

7 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 106 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 106 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 95, Uludağ ve Nemrut'ta 77, Kartepe'de 75, Denizli ve Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 57, Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 36, Ladik'te 34, Palandöken'de 32, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 12, Konaklı'da ise 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-5-3
Ilgaz

ÇB-11-4
Kartalkaya PB-12-4
Kartepe

AB-5-1
Nemrut Dağı KY-9-5
PalandökenKY-7-4
SarıkamışKY-7-3
UludağPB-12-4
YıldıztepeÇB-10-2
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

Kartalkaya, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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