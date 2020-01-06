Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

7 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı, 142 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 142, Kartalkaya'da 106, Erciyes'te 102, Uludağ ve Denizli'de 90, Kartepe'de 77, Nemrut'ta 70, Saklıkent'te 68, Yıldız Dağı'nda 60, Ilgaz'da 52, Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 48, Ladik'te 30, Ergan'da 28, Kop'ta 6, Yalnızçam ve Konaklı'da 4 ise santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-5-1
Ilgaz

KY-8-1
Kartalkaya KY-6-2
Kartepe

KY-5-3
Nemrut Dağı HKY-8-3
PalandökenHKY-7-3
SarıkamışÇB-14-3
UludağKY-6-3
YıldıztepeKY-8 0
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kartepe, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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