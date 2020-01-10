Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 140, Kartalkaya'da 113, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Erciyes'te 91, Ilgaz'da 68, Nemrut'ta 65, Saklıkent'te 64, Yıldız Dağı'nda 60, Sarıkamış'ta 50, Palandöken'de 49, Ergan'da 31, Ladik'te 29, Yıldıztepe'de 16, Konaklı'da 7, Yalnızçam'da 6 ve Kop'ta ise 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

P-11-3
Ilgaz

ÇB-10-4
Kartalkaya PB-12-4
Kartepe

PB-9-1
Nemrut Dağı ÇB-11-5
PalandökenÇB-12-7
SarıkamışÇB-12-4
UludağS-11-2
YıldıztepeÇB-10-2
(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli)

Nemrut, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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