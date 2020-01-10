Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 140, Kartalkaya'da 113, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Erciyes'te 91, Ilgaz'da 68, Nemrut'ta 65, Saklıkent'te 64, Yıldız Dağı'nda 60, Sarıkamış'ta 50, Palandöken'de 49, Ergan'da 31, Ladik'te 29, Yıldıztepe'de 16, Konaklı'da 7, Yalnızçam'da 6 ve Kop'ta ise 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|10.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|P
|-11
|-3
|Ilgaz
|ÇB
|-10
|-4
|Kartalkaya
|PB
|-12
|-4
|Kartepe
|PB
|-9
|-1
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-11
|-5
|Palandöken
|ÇB
|-12
|-7
|Sarıkamış
|ÇB
|-12
|-4
|Uludağ
|S
|-11
|-2
|Yıldıztepe
|ÇB
|-10
|-2