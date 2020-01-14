Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 142 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 142, Uludağ'da 130, Kartepe'de 123, Davraz'da 99, Denizli'de 99, Erciyes'te 91, Nemrut'ta 62, Ilgaz'da 61, Yıldız Dağı'nda 60, Saklıkent'te 56, Sarıkamış'ta 55, Palandöken'de 51, Ladik'te 30, Ergan'da 25, Yıldıztepe'de 17, Elmadağ'da 17, Kop'ta 16, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

S-8 2
Ilgaz

P-10 1
Kartalkaya P-8 0
Kartepe

P-6 3
Nemrut Dağı AB-12-5
PalandökenPB-16-3
SarıkamışPB-20-3
UludağPB-3-0
YıldıztepeP-8-2
(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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