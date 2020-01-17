Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 136 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 136, Kartepe'de 125, Uludağ'da 113, Erciyes'te 99, Davraz'da 97, Denizli'de 90, Yıldızdağı ve Nemrut'ta 60, Ilgaz'da 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 52, Palandöken'de 51, Elmadağ'da 30, Ladik'te 28, Ergan'da 22, Yıldıztepe'de 17, Konaklı'da 11, Kop'ta 6, Yalnızçam'da ise 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-5
|-1
|Ilgaz
|PB
|-11
|0
|Kartalkaya
|PB
|-10
|1
|Kartepe
|HKY
|-2
|0
|Nemrut Dağı
|HKY
|-10
|-3
|Palandöken
|PB
|-15
|-5
|Sarıkamış
|PB
|-21
|-5
|Uludağ
|PB
|-6
|-2
|Yıldıztepe
|PB
|-12
|1