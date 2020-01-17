Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 136 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 136 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 136, Kartepe'de 125, Uludağ'da 113, Erciyes'te 99, Davraz'da 97, Denizli'de 90, Yıldızdağı ve Nemrut'ta 60, Ilgaz'da 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 52, Palandöken'de 51, Elmadağ'da 30, Ladik'te 28, Ergan'da 22, Yıldıztepe'de 17, Konaklı'da 11, Kop'ta 6, Yalnızçam'da ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-5-1
Ilgaz

PB-11 0
Kartalkaya PB-10 1
Kartepe

HKY-2 0
Nemrut Dağı HKY-10-3
PalandökenPB-15-5
SarıkamışPB-21-5
UludağPB-6-2
YıldıztepePB-12 1
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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