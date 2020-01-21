Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 153, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 137, Erciyes'te 99, Davraz'da 96, Yıldızdağı'nda 90, Denizli ve Nemrut'ta 85, Ilgaz'da 68, Palandöken'de 60, Ladik'te 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 50, Elmadağ'da 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27, Yalnızçam'da 13, Konaklı'da 13, Kop'ta 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

HKY-10-6
Ilgaz

ÇB-9-6
Kartalkaya HKY-9-4
Kartepe

KY-5-4
Nemrut Dağı PB-9-5
PalandökenKY-9-5
SarıkamışHKY-13-3
UludağKY-8-7
YıldıztepeÇB-10-4
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

Kartepe, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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