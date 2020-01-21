Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 153, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 137, Erciyes'te 99, Davraz'da 96, Yıldızdağı'nda 90, Denizli ve Nemrut'ta 85, Ilgaz'da 68, Palandöken'de 60, Ladik'te 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 50, Elmadağ'da 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27, Yalnızçam'da 13, Konaklı'da 13, Kop'ta 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.01.2020 En düşük En yüksek Erciyes HKY -10 -6 Ilgaz ÇB -9 -6 Kartalkaya HKY -9 -4 Kartepe KY -5 -4 Nemrut Dağı PB -9 -5 Palandöken KY -9 -5 Sarıkamış HKY -13 -3 Uludağ KY -8 -7 Yıldıztepe ÇB -10 -4

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)