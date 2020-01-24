Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 154 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 154, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 132, Erciyes'te 99, Ilgaz ve Davraz'da 93, Yıldızdağı'nda 90, Denizli'de 83, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 55, Ladik'te 52, Saklıkent'te 48, Konaklı'da 33, Elmadağ ve Kop'ta 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27 ve Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.01.2020 En düşük En yüksek Erciyes S -18 -3 Ilgaz AB -12 -3 Kartalkaya P -12 1 Kartepe AB -8 3 Nemrut Dağı PB -17 -9 Palandöken AB -18 -6 Sarıkamış ÇB -20 -4 Uludağ AB -9 2 Yıldıztepe P -8 1

(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)