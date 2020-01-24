Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

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Kayak merkezlerinde son durum

7 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 154 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 154 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 154, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 132, Erciyes'te 99, Ilgaz ve Davraz'da 93, Yıldızdağı'nda 90, Denizli'de 83, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 78, Sarıkamış'ta 55, Ladik'te 52, Saklıkent'te 48, Konaklı'da 33, Elmadağ ve Kop'ta 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27 ve Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

S-18-3
Ilgaz

AB-12-3
Kartalkaya P-12 1
Kartepe

AB-8 3
Nemrut Dağı PB-17-9
PalandökenAB-18-6
SarıkamışÇB-20-4
UludağAB-9 2
YıldıztepeP-8 1
(PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

Avrupa Birliği, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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