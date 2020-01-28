Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Kartepe'de 137, Uludağ ve Erciyes'te 115, Yıldızdağı'nda 96, Nemrut'ta 82, Ilgaz'da 81, Denizli'de 75, Palandöken'de 69, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 43, Ladik'te 42, Elmadağ'da 30, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 23, Ergan'da 21, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|29.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|HKY
|-5
|-3
|Ilgaz
|ÇB
|-5
|-1
|Kartalkaya
|ÇB
|-3
|-1
|Kartepe
|YY
|0
|7
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-4
|-2
|Palandöken
|KY
|-7
|-3
|Sarıkamış
|PB
|-8
|-1
|Uludağ
|KY
|0
|3
|Yıldıztepe
|ÇB
|-4
|1