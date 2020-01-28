Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Kartepe'de 137, Uludağ ve Erciyes'te 115, Yıldızdağı'nda 96, Nemrut'ta 82, Ilgaz'da 81, Denizli'de 75, Palandöken'de 69, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 43, Ladik'te 42, Elmadağ'da 30, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 23, Ergan'da 21, Konaklı'da 12, Yalnızçam'da ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

HKY-5-3
Ilgaz

ÇB-5-1
Kartalkaya ÇB-3-1
Kartepe

YY 0 7
Nemrut Dağı ÇB-4-2
PalandökenKY-7-3
SarıkamışPB-8-1
UludağKY 0 3
YıldıztepeÇB-4 1
(HKY: Hafif kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)

Kartalkaya, Kartepe, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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