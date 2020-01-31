Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Erciyes'te 150, Kartepe'de 138, Yıldızdağı ve Uludağ115, Davraz'da 112, Ilgaz'da 102, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 75, Denizli'de 72, Ladik'te 62, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 40, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Ergan'da 22, Kop'ta 21, Yalnızçam'da ise 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.01.2020 En düşük En yüksek Erciyes KY -8 -4 Ilgaz KY -8 -5 Kartalkaya HKY -9 -6 Kartepe ÇB -3 1 Nemrut Dağı KY -6 -2 Palandöken KY -7 -2 Sarıkamış KY -8 -1 Uludağ PB -9 -1 Yıldıztepe HKY -6 -3

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutulu)