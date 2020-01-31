Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

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Kayak merkezlerinde son durum

15 dakika önce

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Erciyes'te 150, Kartepe'de 138, Yıldızdağı ve Uludağ115, Davraz'da 112, Ilgaz'da 102, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 75, Denizli'de 72, Ladik'te 62, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 40, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Ergan'da 22, Kop'ta 21, Yalnızçam'da ise 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-8-4
Ilgaz

KY-8-5
Kartalkaya HKY-9-6
Kartepe

ÇB-3 1
Nemrut Dağı KY-6-2
PalandökenKY-7-2
SarıkamışKY-8-1
UludağPB-9-1
YıldıztepeHKY-6-3
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutulu)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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