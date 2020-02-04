Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 178 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 178 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 178, Erciyes'te 150, Yıldızdağı'nda 115, Kartepe'de 113, Nemrut ve Davraz'da 109, Ilgaz'da 106, Uludağ 98, Palandöken'de 88, Denizli'de 65, Sarıkamış'ta 63, Ladik'te 47, Kop'ta 36, Saklıkent'te 33, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Yalnızçam'da 22, Ergan'da 21, Konaklı'da ise 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.02.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

R-5-3
Ilgaz

YY-2 3
Kartalkaya KY-1 3
Kartepe

YY 6 9
Nemrut Dağı KY-6-2
PalandökenKY-7-4
SarıkamışKY-6 1
UludağKYY 2 4
YıldıztepeR-1 6
(R: Rüzgarlı, KYY: Kuvvetli yağmur yağışlı KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur Yağışlı)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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