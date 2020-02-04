Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 178 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 178, Erciyes'te 150, Yıldızdağı'nda 115, Kartepe'de 113, Nemrut ve Davraz'da 109, Ilgaz'da 106, Uludağ 98, Palandöken'de 88, Denizli'de 65, Sarıkamış'ta 63, Ladik'te 47, Kop'ta 36, Saklıkent'te 33, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Yalnızçam'da 22, Ergan'da 21, Konaklı'da ise 17 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.02.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|R
|-5
|-3
|Ilgaz
|YY
|-2
|3
|Kartalkaya
|KY
|-1
|3
|Kartepe
|YY
|6
|9
|Nemrut Dağı
|KY
|-6
|-2
|Palandöken
|KY
|-7
|-4
|Sarıkamış
|KY
|-6
|1
|Uludağ
|KYY
|2
|4
|Yıldıztepe
|R
|-1
|6