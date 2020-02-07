Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Erciyes'te 150, Davraz'da 119, Yıldızdağı'nda 115, Ilgaz'da 114, Uludağ ve Kartepe'de 110, Nemrut't 103, Denizli'de 100, Sarıkamış'ta 57, Palandöken'de 54, Ergan'da 51, Ladik'te 43, Yıldıztepe'de 33, Kop ve Konaklı'da 28, Elmadağ ve Saklıkent'te 25, Yalnızçam'da ise 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.02.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-6-2
Ilgaz

KY-10-6
Kartalkaya KY-10-9
Kartepe

KY-4-3
Nemrut Dağı KY-3-2
PalandökenKY-6-3
SarıkamışKY-3 0
UludağKY-10-8
YıldıztepeHKY-5-1
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kartalkaya, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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