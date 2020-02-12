Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Uludağ'da167, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Ilgaz'da 148, Kartepe'de 133, Davraz'da 109, Denizli'de 97, Palandöken'de 82, Sarıkamış'ta 70, Ergan'da 63, Kop'ta 62, Yalnızçam ve Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Elmadağ ve Ladik'te 28, Saklıkent'te 23 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.02.2020 En düşük En yüksek Erciyes KY -8 -4 Ilgaz PB -11 -5 Kartalkaya HKY -9 -6 Kartepe PB -3 3 Nemrut Dağı KY -14 -1 Palandöken KY -15 -9 Sarıkamış KY -15 -7 Uludağ PB -7 -1 Yıldıztepe HKY -9 -2

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)