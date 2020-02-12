Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 195, Uludağ'da167, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Ilgaz'da 148, Kartepe'de 133, Davraz'da 109, Denizli'de 97, Palandöken'de 82, Sarıkamış'ta 70, Ergan'da 63, Kop'ta 62, Yalnızçam ve Konaklı'da 39, Yıldıztepe'de 33, Elmadağ ve Ladik'te 28, Saklıkent'te 23 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.02.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

KY-8-4
Ilgaz

PB-11-5
Kartalkaya HKY-9-6
Kartepe

PB-3 3
Nemrut Dağı KY-14-1
PalandökenKY-15-9
SarıkamışKY-15-7
UludağPB-7-1
YıldıztepeHKY-9-2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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