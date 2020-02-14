Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 229, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Uludağ'da 160, Ilgaz'da 142, Kartepe'de 126, Nemrut'ta 107, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Palandöken'de 85, Ergan'da 77, Sarıkamış'ta 70, Kop'ta 62, Konaklı'da 42, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 29, Elmadağ'da 29, Saklıkent'te 19 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.02.2020 En düşük En yüksek Erciyes ÇB -8 -2 Ilgaz ÇB -7 0 Kartalkaya HKY -5 0 Kartepe KY 0 1 Nemrut Dağı ÇB -14 -5 Palandöken PB -15 -5 Sarıkamış PB -16 -5 Uludağ KY -2 0 Yıldıztepe HKY -5 3

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)