Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 229 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 229, Yıldızdağı ve Erciyes'te 165, Uludağ'da 160, Ilgaz'da 142, Kartepe'de 126, Nemrut'ta 107, Davraz'da 106, Denizli'de 100, Palandöken'de 85, Ergan'da 77, Sarıkamış'ta 70, Kop'ta 62, Konaklı'da 42, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 29, Elmadağ'da 29, Saklıkent'te 19 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.02.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes

ÇB-8-2
Ilgaz

ÇB-7 0
Kartalkaya HKY-5 0
Kartepe

KY 0 1
Nemrut Dağı ÇB-14-5
PalandökenPB-15-5
SarıkamışPB-16-5
UludağKY-2 0
YıldıztepeHKY-5 3
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

Kartalkaya, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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